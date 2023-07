Depeche Mode auch 2024 live sehen? Hinweise zu Tourverlängerung verdichten sich

Nach jetzigem Stand endet die „Memento Mori“-Tour von Depeche Mode am 17. Dezember 2023 mit vier Shows in Los Angeles – doch wenn man den Hinweisen im Netz Glauben schenken darf, könnte es sich dabei nur um eine Weihnachtspause handeln.

Depeche Mode auch 2024 auf Tour? Das spricht dafür!

Von offizieller Seite ist derzeit noch nichts bestätigt. Dennoch ist eine Tourverlängerung nicht abwegig. Folgende Hinweise sprechen dafür, dass Dave Gahan und Martin Gore auch 2024 durch Europa – im Speziellen womöglich sogar Deutschland – touren werden:

Livenation Spanien hat auf Instagram und Facebook bereits einen Post abgesetzt, der den Namen Madrid im „Memento Mori“-Look zeigt. Dies dürfte demnach ein deutlicher Hinweis für alle Fans sein, dass Depeche Mode in die spanische Hauptstadt kommen. Darüber hinaus wird laut „Volt-Magazin“ über weitere Shows in Bilbao und Barcelona spekuliert.

Ebenfalls sei in den sozialen Medien von zwei Shows in der Accor Arena in Paris die Rede – am 3. und am 5. März. Hier wurde, im damaligen Palais Omnisports de Bercy, die Live-DVD aus dem Jahr 2001 aufgenommen. Angeblich sollen Tickets schon ab dem 17. Juli erhältlich sein. Bereits am 10. Juli rechnen angebliche Insider mit dem Vorverkaufsstart von weiteren Europa-Shows. Auch über weitere Konzerte in Köln oder Berlin wird spekuliert, auch wenn hierfür noch Indizien fehlen.

Eine Tourverlängerung wäre nichts Ungewöhnliches. So hatte Dave Gahan bereits in einem Interview offenbart, dass die Band auch in Asien auftreten möchte. Darüber hinaus sollen laut „depechemode.de“ bereits die Teilnahmebedingungen einer Charity-Aktion darauf hingedeutet haben, dass Depeche Mode mindestens bis April 2024 auf Tour sein könnten.