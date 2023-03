Wie überraschend ist die Setlist auf „Memento Mori“-Tour? Die Frage stellen sich Anhänger von Depeche Mode, seit die Konzertreise in Sacramento startete.

Am Dienstag (28. März) gab es einen Abstecher nach Inglewood in Kalifornien, wo die Band im Kia Forum den mittlerweile dritten Gig ihrer Tournee absolvierte. Und zum ersten Mal gab es eine Variation der Songabfolge: „Waiting For The Night“ fiel raus, dafür sangen Martin Gore und Dave Gahan „Condemnation“ im Duett in einer Akustikversion.

Zuletzt wurde das Stück 2013 angespielt, Gahan sang es sogar zum letzten Mal vor 22 Jahren, im Jahr 2001. Depeche Mode spielen derzeit auf Tour 23 Songs, fünf Stücke davon sind von der neuen LP „Memento Mori“. Während „World In My Eyes“ erinnern die Briten an ihren verstorbenen Kollegen Andy Fletcher.

