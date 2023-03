Setlist-Analyse: Diese Überraschungen bietet die „Memento Mori“-Tour von Depeche Mode

Foto: Getty Images for Live Nation, Frazer Harrison. All rights reserved.

SACRAMENTO, CALIFORNIA - MARCH 23: Dave Gahan of Depeche Mode performs onstage during the "Memento Mori" World Tour opener at Golden 1 Center on March 23, 2023 in Sacramento, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Live Nation)

Am gestrigen Donnerstag (23. März) haben Depeche Mode in Sacramento ihre „Memento Mori“-Tournee gestartet (lesen Sie hier die Album-Review). Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno spielten dabei 23 Songs (für ihre Verhältnisse recht viel, aber was soll man machen – der Backkatalog wächst schließlich), davon fünf von der neuen Platte.

DM-Gigs bestehen aus einigen Routinen, in der Regel sind die fünf Mega-Hits „I Feel You“, „Walking In My Shoes“, „Never Let Me Down Again“, „Enjoy The Silence“ sowie „Personal Jesus“ stets vertreten. Aber die aktuelle Setlist hatte auch einige Überraschungen parat.

01. „Sister of Night“

Erstmals singt Dave Gahan (wie schon 1997 auf „Ultra“) das Lied live, und das auch noch im Album-Arrangement. Auf der Bühne übernahm sonst Martin Gore diesen Part, in einer Akustikversion. Letztmals 2009.

02. „A Question of Lust“

Erstmalige Aufführung seit 2017, und das erste Mal nicht-akustisch gar seit 2013. Das Original befindet sich auf „Black Celebration“ von 1986.

03. „Waiting for the Night“

Den „Violator“-Track performten Dave and Martin im Duett, erstmals seit 2009 und der „Sounds of the Universe“-Tour.

04. John The Revelator

Den „Playing the Angel“-Song spielten Depeche Mode das letzte Mal live auf Tournee vor zehn Jahren.