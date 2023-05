Depeche Mode: Was ist der Black Swarm – und wie wird man Teil davon?

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Vielen, die schon einmal bei einem Konzert von Depeche Mode waren, dürfte der Begriff Black Swarm ein Begriff sein. So nennt sich die treue Fan-Community, die sich mit der Band identifiziert und ihr, so oft es geht, hinterher reist. Fandom, wie er im Buche steht – das entgeht auch den Musikern nicht. Schließlich schauen sie seit Jahren immer wieder in viele bekannte Gesichter, wenn sie den Blick durch die ersten Reihen schweifen lassen.

Um dem Black Swarm anzugehören, braucht es also eine besondere Leidenschaft für die Musik von Depeche Mode – und die ist insbesondere in Deutschland gegeben. Seit jeher hat die Band hierzulande einen guten Stand und der Tod von Keyboarder Andy Fletcher hat die Fans nur noch mehr zusammengeschweißt. Der ungebrochene Support zeigte sich zuletzt bei den rasanten Ticketverkäufen für die Europa-Tour.

Aus Liebe zu Depeche Mode: Wie wird man Teil vom Black Swarm?

Für Fans von Depeche Mode, Dark- und Eighties-Sound, die sich dem Black Swarm anschließen möchten, gibt es im Netz verschiedene Anlaufstellen – allen voran natürlich die Webseite black-swarm.de, die vom Dresdner Frank Zörner betrieben wird. Hier kann man sich über Black-Swarm-Events erkundigen, Tickets für Aftershow-Partys nach den Konzerten erhalten sowie Merch kaufen. Wirklich Teil der Community ist man aber nur, wenn man sich auch mit anderen Mitgliedern vernetzt.

Das geht zum Beispiel auf Depeche-Mode-Partys, in der Facebook-Gruppe des Black Swarm oder über das Forum depechemode-forum.ch. Im Forum teilen die Anhänger unter anderem, auf welchen Konzerten sie sein werden und welche Plätze sie haben. So können sich schnell viele neue Bekanntschaften schließen. Zugleich unterstützt man sich beim Besorgen von Tickets für die Live-Shows, bildet Fahrgemeinschaften oder tauscht sich über Songs und andere News aus.

Um in den Black Swarm aufgenommen zu werden, genügt es also schon, ein echter Fan zu sein und seiner Leidenschaft für Depeche Mode nachgehen zu wollen. Im Forum heißt es dazu: „Herzlich willkommen, Du bist da, wo Du hingehörst: im Club der anderen verrückten Depeche-Mode-Fans! Und das ist ein echter Glücksfall für uns!“