Depeche Mode: „Strangelove“ als „Memento Mori“-Tourpremiere (Video)

Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

In unserer Review des Konzerts im Berliner Olympiastadion am Freitag (07. Juli) schrieben wir, dass die Setlisten der Band bei der „Memento Mori“-Tournee immer gleich sind. Kleine Änderungen gäbe es nur in der Mitte des Konzerts: Statt „Speak To Me“ singt Dave Gahan gelegentlich einen anderen aktuellen Albumtrack, „My Favourite Stranger“, und der Zugabenbeteil werde manchmal mit „Condemnation“ (aus „Songs of Faith and Devotion“, 1993) statt „Waiting for the Night“ (aus „Violator“, 1990) eröffnet. Alles richtig bis hierhin. Gahans Kollege Martin Gore wiederum tausche bei seinen Soloeinlagen „A Question of Lust“ mit „Home“ und einmal auch mit „Shake the Disease“ (in Frankfurt) aus, während der „Memento Mori“-Song „Soul with me“ eine sichere Bank sei.

ROLLING STONE muss sich nun korrigieren: Gore brachte, am Piano begleitet von Peter Gordeno, nicht nur „Home“, sondern, als Tourpremiere, auch „Strangelove“. Die Single stammt aus dem 1987er-Album „Music for the Masses“ und ist ein Fan-Favorit. Martin Gore intonierte ihn auch auf der „Spirit“-Konzertreise von 2017 mit Klavierbegleitung von Gordeno.

Welche Überraschungen werden Depeche Mode, deren Setlisten ansonsten recht unflexibel sind, noch bringen? Für dieses Jahr sind Martin, Dave, Peter und Schlagzeuger Christian Eigner erstmal hierzulande durch. Am 21. Juli treten Depeche Mode im Wörthersee Stadion im österreichischen Klagenfurt auf. Allerdings wird die Band im Winter 2024 eine Hallentour absolvieren – die Termine finden Sie hier.

Sechs Konzerte in vier Städten wird es geben, von Februar bis April – Berlin, Hamburg, München und Köln. Ob es zum Abschluss der Tour auch wieder zwei Gigs in der Berliner Waldbühne gibt, steht leider noch nicht fest. 2018 wurde dort ein Fest gefeiert, mit Depeche Mode in Bestform.

Das aktuelle DM-Album „Memento Mori“ führt in Deutschland die Verkaufscharts des ersten Halbjahres an. Mit „Memento Mori“, dem ersten Album seit dem Tod des Gründungsmitglieds Andy Fletcher, setzten sich Dave Gahan und Martin Gore gegen die Konkurrenz durch.

Depeche Mode – „Strangelove“: