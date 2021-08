„Der Fels in der Brandung“: So reagiert die Musikwelt auf den Tod von Charlie Watts

Die Musikwelt trauert um Charlie Watts. Nachdem bekannt wurde, dass der Schlagzeuger der Rolling Stones am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben ist, zollten ihm zahlreiche prominente Kolleg*innen in den sozialen Medien Tribut — und drückten ihre Trauer aus. Empfehlung der Redaktion Charlie Watts: Fragen zur Todesursache des Rolling-Stones-Drummers

Statement von Paul McCartney und Elton John

Paul McCartney veröffentlichte auf Twitter ein Video, in dem er über seinen Kollegen sprach. „Es ist so traurig, vom Tod von Charlie Watts, dem Schlagzeuger der Stones, zu hören. Er war ein netter Kerl. Ich wusste, dass er krank war, aber ich wusste nicht, dass er so krank war“, erklärt McCartney darin. „Meine Liebe an seine Familie, seine Frau, seine Kinder und seine erweiterte Familie, und Beileid an die Stones. Es ist ein schwerer Schlag für sie, denn Charlie war ein Fels in der Brandung und ein fantastischer Schlagzeuger, standfest wie ein Fels. Ich liebe dich, Charlie! Ich habe dich immer geliebt! Ein wunderbarer Mann! Und großes Beileid und Mitgefühl für seine Familie.“

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

McCartneys Beatles-Kollege Ringo Starr reagierte ebenfalls auf Twitter. „Gott schütze Charlie Watts. Wir werden dich vermissen, Mann, Frieden und Liebe an die Familie“, so Starr.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

Auch Elton John meldete sich mit einem Posting zu Wort. „Ein sehr trauriger Tag. Charlie Watts war der ultimative Schlagzeuger. Er war der stilvollste aller Männer und leistete eine brillante Gesellschaft. Mein tiefstes Beileid an Shirley, Seraphina und Charlotte. Und natürlich an die Rolling Stones“, so der Musiker.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Brian Wilson und Dave Davies trauern

Brian Wilson von den Beach Boys erklärte: „Ich bin schockiert über den Tod von Charlie Watts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich fühle mich schrecklich in Gedanken Charlies Familie. Charlie war ein großartiger Schlagzeuger und ich habe die Musik der Stones geliebt, sie haben großartige Platten gemacht. Liebe und Gnade“

I’m just shocked to hear about Charlie Watts. I don’t know what to say, I feel terrible for Charlie’s family. Charlie was a great drummer and I loved the Stones music, they made great records. Love & Mercy. pic.twitter.com/C4q2zXvVKo — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) August 24, 2021



„Völlig schockiert. Charlie Watts war ein liebenswerter Mensch. Er wird schmerzlich vermisst werden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau, der Band und all seinen Freunden und Verwandten. Ich kannte ihn ein wenig, ich habe ihn im Zug getroffen, als ich vor vielen Jahren nach Devon gefahren bin. Er war ein großartiger Schlagzeuger und ein toller Kerl, ein einmaliger Fall, sorry Charlie“, schreibt Kinks-Gitarrist Dave Davies.

In total shock Charlie Watts was a lovely guy. He will be sorely missed. Deepest sympathy to his wife, the band and all his family and friends. 1/2 #charliewatts @RollingStones — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

I knew him a bit I used to meet him on the train when I used to go to Devon years and years ago.he was a great drummer and a great guy a one off sorry Charlie #charliewatts @RollingStones 2/2 — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

„Charlie Watts war der eleganteste und würdevollste Schlagzeuger des Rock’n’Roll. Er spielte genau das, was nötig war – nicht mehr und nicht weniger. Er ist ein Unikat“, schreibt Joan Jett.

Charlie Watts was the most elegant and dignified drummer in rock and roll. He played exactly what was needed – no more – no less. He is one of a kind. pic.twitter.com/aasPZ2fMYX — Joan Jett (@joanjett) August 24, 2021

Mehr prominente Stimmen

#CHARLIEWATTS. The beat of The Stones. There are no words, every groove has spoken for itself.

6/2/41 – 8/24/21 pic.twitter.com/Lw2USKaxYH — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) August 24, 2021

I first saw The @RollingStones in 1966 in the Bay Area and have been a fan ever since. Charlie Watts was one of the great drummers and will be missed. Rest easy Charlie pic.twitter.com/FQKOXiSUpG — John Fogerty (@John_Fogerty) August 24, 2021

Drummers are the most ensnared individuals. Though they are loudest, they are the last to be heard. They have insecurities due to the fact that everyone has their back turned on them. Herein lies the band’s secret; there is no greatness- without a great drummer. RIP Charlie Watts pic.twitter.com/sAcE7SYiBY — Perry Farrell (@perryfarrell) August 24, 2021