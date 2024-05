20 Jahre DevilDuck Records: Tired Like Dirt

DevilDuck Records wird 20. Wir feiern mit einigen der schönsten Songs aus dem Katalog des wunderbaren Hamburger Labels, deren bekannteste Namen wohl The Dead South und Gunner & Smith sein dürften. Die künstlerische Weiterentwicklung seiner Acts pflegt die Plattenfirma mit großer Akribie.

Zum Jubiläum gibt es eine Compilation („20 Years Tired Like Dirt“, ein Zitat aus einem Gunner&Smith-Song) aus dem Hause mit 13 Künstleinnen/Künstlern und Bands sowie einem Cover (The Dead South spielen „Chop Suey“ von System Of A Down). Vieles davon ist brandneu, sechs der Künstler:innen wurden erst letztes Jahr unter Vertrag genommen.

Unsere Playlist gibt einen guten Einblick ins rundherum anspruchsvolle und abwechslungsreiche Werk der DevilDuck-Records-Auslese.Für Abonnenten gibt es die Songs auf unserer Heft-CD zur Mai-Ausgabe.

1. The Fourth Wall „Darkness Of Heart“

Ein überwältigendes, an Sufjan Stevens gemahnendes Stück Musik der auf Hawaii gegründeten und in Portland/Oregon ansässigen Band. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album „Return Forever“.

2. Palila „The Long Run“

Das Hamburger Trio Palila präsentiert auf seiner jüngsten Single schnörkellosen, scharfkantigen Indie-Rock zwischen Arctic Monkeys, Spoon und Placebo.

3. The Macks „Comfort Flow“

Power-Pop, Glam und progressive Rock-Spielarten finden in diesem Stück der Band aus Portland zusammen, die in ihrer stürmischen Art auch an frühe Who erinnert.

4. Gunner & Smith „Edge Of The Water“

Im Folk- und Country-Rock-Segment brilliert der kanadische Sänger und Songschreiber Geoff Smith aka Gunner & Smith.

5. The Dead South „Chop Suey“

Wie Smith aus der Provinz Saskatchewan kommen die Bluegrass-Renegaten von The Dead South, die hier bravourös System Of A Down covern.

6. Conscious Pilot „Modern Religion“

Mitreißender, zwischen Wut und Entgrenzung oszillierender Post-Punk der Band aus Glasgow.

7. Timesbold „Constant State Of Goodbye“

Das Bandprojekt des US-Musikers Jason Merritt inszeniert Folk-Lieder wie aus einem melancholischen Spätwestern.