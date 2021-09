Die Ärzte trinken Toten-Hosen-Bier im Video zu „Tresenkraft“

Foto: Nela König. All rights reserved.

Die Ärzte können sich in ihrem neuen Video zu „Tresenkraft“ einen kleinen Seitenhieb gegen ihre Kollegen von den Toten Hosen nicht verkneifen. Empfehlung der Redaktion Die Ärzte müssen „IN THE Ä TONIGHT“ -Tour komplett absagen – Infos zum Kartenumtausch

Im Video zu „Tresenkraft“ sieht man Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez in einer Bar sitzen und — mit den Stimmen bekannter Synchronsprecher versehen — über die Kraft der Worte philosophieren. Als der Barkeeper die drei fragt, was sie trinken wollen, ordert Bela B eigentlich ein Kokosbier — bekommt dann aber eine Flasche „Hosen Hell“ serviert. Der Schlagzeuger nimmt’s gelassen und prostet mit seinen Kollegen an. Das Hosen-Bier gibt es tatsächlich: Die Band rund um Frontmann Campino hatte die Biersorte 2018 gemeinsam mit der Düsseldorfer Hausbrauerei Uerige auf den Markt gebracht.

Gastauftritte in Musikvideos

Es ist längst nicht das erste Mal, dass sich die beiden Bands in ihren Videos featuren. Im Toten-Hosen-Video zu „Wannsee“ tauchte Ärzte-Bassist Rod González als empörter Camper auf, der sich über die Musik beschwert. Im Gegenzug hatte Hosen-Drummer Vom Ritchie einen Gastauftritt bei „Noise“ (und wird im Video von den Kollegen rausgeworfen) — und auch live kam es schon zu Zusammentreffen der Bands.

Neues Album „Dunkel“

Die Ärzte veröffentlichten am 24. September 2021 ihr neues Album „Dunkel“ — nach „Hell“ (2020) bereits das zweite Album binnen kurzer Zeit. Ihre geplante „In The Ä Tonight“-Tour musste die Band bis auf eine Show komplett absagen. Der Grund: Schwierigkeiten in der Organisation anhand verschiedener Corona-Regelungen in den einzelnen Bundesländern.

