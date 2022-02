„Die Simpsons“: Smithers schafft es mit seinem Lebensgefährten auf Magazin-Cover

Die Simpsons-Figuren Waylon Smithers und sein Partner Michael De Graaf haben es auf das Cover des Attitude Magazine geschafft. Smithers hatte bereits 2016 sein Coming-out in der Serie und fand dann im vergangenen Jahr in der Episode „Porträt eines jungen Lakaien in Flammen“ seine große Liebe in De Graaf, der in der Serie ein berühmter Modedesigner ist.

Dem fiktionalen Pärchen wurde jetzt das Cover für die März/April-Ausgabe des Attitude Magazine gewidmet. Das Coverbild erinnert an die berühmte Szene aus dem Zeichentrickfilm „Susi und Strolch“.

.@TheSimpsons‚ Waylon Smithers makes history on the cover of Attitude as Springfield’s most famous gay resident introduces the world to boyfriend Michael De Graaf.

Get the new-look Attitude March/April issue now ➡️ https://t.co/Du4RBe4TgQ pic.twitter.com/FVL3pbmtXU

— Attitude Magazine (@AttitudeMag) February 17, 2022