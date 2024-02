Vier (mögliche) Gründe, warum Taylor Swift noch nicht beim Super Bowl auftrat

Taylor Swift gilt als größte Sängerin unserer Zeit – kaum ein Rekord, den sie nicht bricht, kein Titelblatt, das sie nicht ziert, keine Wirtschaftsaufschwung, den sie nicht herbeiführt, keine Ruhrpottstadt, die sie nicht adelt (ok, der war gemein … wir bitten um Entschuldigung!).

The Biggest meets the Biggest, wenn Swift in der Nacht auf Montag (11. Februar 2024) im Allegiant Stadium in Las Vegas dem größten amerikanischen Sportereignis des Jahres beiwohnen wird, dem Super Bowl (FALLS sie es rechtzeitig von Tokio nach Vegas schafft). Beim Super Bowl LVIII zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wird sie ihren Geliebten Travis Kelce anfeuern, der bei den City Chiefs den tight end gibt.

Da stellt sich die Frage: Warum ist die Nummer-eins-Sängerin unserer Tage noch nie beim Super Bowl aufgetreten? Der Sportveranstaltung schauten bislang stets mehrere hunderte Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten zu, es gibt keine größere Bühne als diese.

Für Swifts Fernbleiben in der Halbzeitshow gibt es sicher Gründe – über die sich jedoch nur spekulieren lässt. Die 33-Jährige hat sich dazu noch nicht öffentlich geäußert. AudioPhix hat einige mögliche Gründe gelistet, die nicht uninteressant sind.

Zuletzt stand Swift bei Coca-Cola unter Vertrag, die Halbzeitshow wurde viele Jahre aber von Pepsi unterstützt. Neuerdings ist Apple Music der Sponsor. Swift wäre nun zumindest freier in ihrer Entscheidung,

Ein zweiter Grund könnte darin bestehen, dass die in Reading, Pennsylvania, geborene Musikerin warten will, bis das Football-Finale in einer Stadt ausgetragen wird, in der sie sich richtig heimisch fühlt. Das soll „Daily Mail“ zufolge Nashville sein; Swift, das wird oft vergessen, machte sich ja als Countrysängerin ihren Namen. Bis 2027 jedoch sind die Super-Bowl-Austragungsorte fest gebucht. Demnach wäre mit einem Swift-Gig vor 2028 nicht zu rechnen.

Als dritter Grund für Swifts Fernbleiben wird der extrem dicht gepackte Terminkalender angeführt. Sie befindet sich mitten in ihrer „The Eras“-Tournee, die sie noch bis Ende des Jahres auf Trab halten wird. Anders als der diesjährige Halbzeit-Act Usher hätte Swift keine Zeit für Proben für dieses sehr wichtige Event.

Als Hauptgrund für Swifts Fernbleiben von der Showbühne jedoch – und als vierten Grund – führt „AudioPhix“ die Tatsache an, dass sie keine Einnahmen aus einem Super-Bowl-Halbzeitauftritt an Scooter Braun würde abtreten wollen. Mit ihrem Ex-Produzenten ist sie zerstritten, deshalb nimmt sie alle früheren Alben auch neu auf, damit er nicht mehr gut an ihr verdiene.

Mal abgesehen davon: Wie soll sich Travis Kelce auf die zweite Hälfte des Spiels konzentrieren können, wenn seine Freundin in der Halbzeit eine Megashow abliefert?