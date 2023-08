Dinosaur Jr. im Porträt – jetzt Tickets für den ROLLING STONE Beach 2023 sichern

Die Rock-Landschaft der USA wäre ohne diese Band eine verdammt öde, humorbefreite Zone. Wenn J. Mascis, Lou Barlow und Murph eine Bühne betreten, sehen sie aus wie die gelangweiltesten Menschen der Welt. Doch schon die ersten Töne dieses infernalischen Trios entfesseln einen Sound, der aus Lärm die schönsten melodischen Funken schlägt. Dinosaur Jr. klingen, als wären ein paar Hardcore-Punks der 80er-Jahre in einen Honigtopf voll Big-Star-Songs gefallen. All die fabelhaften Platten der Band aus Amherst, Massachusetts aufzuzählen, würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Nur so viel: Mascis und Co. schöpfen live aus einer 40 Jahre umspannenden Diskografie.

Alle bestätigten Bands im Überblick: DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN