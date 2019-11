Hack bei Disney! Tausende User des neuen Streaming-Dienstes betroffen

In „Die Geburtstagsüberraschung“ trat der „King of Pop“ als Stimme von Leon Kompowsky auf, half Bart beim Komponieren von Lisas Geburtstagssong und führte seinen legendären Moonwalk auf. Nun nahm Disney die Folge aus dem Programm.

Die berühmte „Simpsons“-Folge mit Michael Jackson wurde aus der Serie verbannt bzw. aus dem Kanon gestrichen. Der neue Streaming-Dienst „Disney+“ zeigt alle „Simpsons“-Staffeln, jedoch ohne die Episode „Die Geburtstagsüberraschung“, in der Jackson als Stimme von Leon Kompowsky zu hören ist – ein Patient in der Psychiatrie, der ein Zimmer mit Homer Simpson teilt. Der weiße, übergewichtige Kompowsky versucht Homer davon zu überzeugen, dass er der verstorbene „King of Pop“ ist, singt „Billie Jean“ und zeigt seinen legendären Moonwalk. Al Jean: „Michael tat es, um kleinen Jungs zu schmeicheln“ Die Reaktion ist eine Maßnahme auf die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die…