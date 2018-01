Duncan Jones wünscht seinem Vater David Bowie: Alles Gute zum 71. Geburtstag!

An den Geburtstagen von verstorbenen Freunden oder Familienmitgliedern erinnert man sich gerne auch an die guten Zeiten. So machte es auch David Bowies Sohn Duncan Jones. Er gedachte des „albernen Sinnes für Humor“ („goofy sense of humor“), den sein Vater und er teilten.

David Bowie verstarb am 10. Januar 2016 und wäre gestern (8. Januar 2018) 71 Jahre alt geworden. Duncan veröffentlichte eine Geburtstagskarte, die er Bowie zum 69. Geburtstag, also kurz vor dessen Tod, geschenkt hatte.

Der 46-jährige Filmemacher Duncan Jones („Warcraft“) wurde am 10. Juni 2016 Vater.

8th of Jan again. A strange feeling for me.

I know how excited dad was to have a grandson on the way, & I made this card for his birthday having told him a month earlier he was going to be a grandad. Makes me smile at our shared goofy sense of humour. 🤓

Happy birthday dad! pic.twitter.com/T46ImqDNGg

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 8, 2018