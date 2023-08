„Dune: Part 2“ wird in den März 2024 verschoben

„Dune: Part 2“ wird nicht mehr wie ankündigt in diesem Jahr erscheinen. Der zweite Teil der Romanverfilmung, bei der der Kanadier Denis Villeneuve Regie führte, sollte eigentlich im November in den Kinos starten. Das Filmstudio Warner Bros. Discovery soll diese Entscheidung getroffen haben, da der Autorenstreik in Hollywood immer noch die US-amerikanische Unterhaltungsbranche lähmt.

Promo für „Dune: Part 2“ lief schon an

Als „Dune: Part 1“ 2021 in den Kinos anlief, entwickelte sich der Blockbuster mit Timothée Chalamet („Bones And All“), Rebecca Ferguson („Mission:Impossible – Dead Reckoning“) und Zendaya („Spider-Man: No Way Home“) zum ersten Kassenhit nach den COVID-bedingten Lockdowns. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität von Frank Herberts Roman, auf dem der Film basiert, entschlossen sich die Studios und Villeneueve, die Story in zwei Teile aufzuteilen. Sofort als klare wurde, dass „Dune: Part 1“ ein finanzieller Erfolg war, bekam der Regisseur grünes Licht für die Fortsetzung.

Auf die müssen Fans nun aber warten, wie das Magazin „Deadline“ berichtet. Der Grund ist, dass keine Einigung im laufenden Autorenstreik in Hollywood erzielt wurde. Ein erstes Treffen zwischen der Gewerkschaft der Autoren, der WGA („Writers Guild of America“), und der „Alliance Of Motion Picture And Television Producers“, die für die Studios verhandelt, blieb ergebnislos. Da sich die Schauspieler:innen Hollywoods dem Streik aus Solidarität anschlossen, stünden die „Dune“-Stars nicht für die üblichen Presse-Touren zur Verfügung.

Es scheint ganz so, als ob Warner Bros. nicht damit rechnet, dass der Streik bis zum ursprünglichen Start im November endet. Eine doppelte Niederlage für den Medienkonzern, da die Promo für „Dune: Part 2“ bereits anlief. Trailer des heiß erwarteten Sci-Fi-Streifens wurden schon in den Kinos gezeigt und auf Youtube hochgeladen. Nun weiteres Geld in das Marketing zu stecken, ohne dass die Stars die Werbetrommel mit rühren, wäre ein zu riskantes Unterfangen.

Andere Blockbuster des Studios, deren Start für den Dezember vorgesehen ist, behalten aber (noch) ihr Startdatum. Dazu gehören etwa „Wonka“ (ebenfalls mit Chalamet), die Fortsetzung von „Aquaman“ mit Jason Mamoa sowie eine neue Verfilmung des Romans „The Color Purple“.

Der neue geplante Kinostart von „Dune: Part 2“ ist für den 15. März 2024 angesetzt.