„Thriller“ nicht mehr das meistverkaufte Album aller Zeiten

Die Vereinigten Staaten mögen sich im Jubiläumsjahr ihres 250-jährigen Bestehens politisch am Rand eines inneren Konflikts fühlen. Doch in einer Sache scheinen sich viele Amerikaner einig zu sein: dem friedlichen, entspannten Gefühl, das die frühen Jahre der Eagles bis heute auslösen.

Die RIAA gab am Donnerstag bekannt, dass die erste Kompilation der Band, „Their Greatest Hits (1971–1975)“ aus dem Jahr 1976, als erste LP der Geschichte mit dem Status „Quadruple Diamond“ ausgezeichnet wurde.

Diese Zertifizierung bedeutet, dass sich das Album mehr als 40 Millionen Mal verkauft hat. Damit ist es offiziell das meistverkaufte Album aller Zeiten in den USA.

Eagles an der Spitze der Musikgeschichte

Auf Platz zwei hinter den Eagles liegt weiterhin Michael Jacksons „Thriller“ aus dem Jahr 1982, das seinen 34-fach-Platin-Status behält, zuletzt zertifiziert im Jahr 2021. Und auf Platz drei? Nun ja – erneut die Eagles. „Hotel California“, das seit Donnerstag frisch mit 28-fach Platin ausgezeichnet ist.

Dieser Erfolg hängt auch damit zusammen, dass „Their Greatest Hits (1971–1975)“ die Karriere der Band bis 1975 zusammenfasst – ein Jahr bevor „Hotel California“ erschien. Wer also ein echter Eagles-Fan sein will, braucht im Grunde beide Alben.

Für Eagles-Sänger und Songwriter Don Henley markiert die Vierfach-Diamant-Auszeichnung einen kulturellen Meilenstein. Gleichzeitig verwies er auf ein weiteres Jubiläum. „Their Greatest Hits (1971–1975)“ erschien am 17. Februar 1976, also vor fast 50 Jahren.

Don Henley über Beständigkeit und Dankbarkeit

„In einer Zeit, in einer Kultur, in der alles von Tag zu Tag vergänglicher zu werden scheint, ist es erfüllend, Teil von etwas gewesen zu sein, das selbst nach 50 Jahren Bestand hat“, sagte Henley in einem Statement gegenüber der Associated Press. „Wir sind erstaunt und dankbar.“

Jubiläum mit Vinyl und Las Vegas

Die Band feiert den Rekord mit einer Neuveröffentlichung von „Their Greatest Hits (1971–1975)“ auf transparentem, schwerem Vinyl. Zusätzlich absolvieren die Eagles weitere zwölf Konzerte im Sphere in Las Vegas. Die Residency beginnt am Freitag und umfasst vier Termine in diesem Monat sowie jeweils vier weitere im Februar und März.

Die Associated Press weist zudem darauf hin, dass sich die Kriterien für Diamant-Auszeichnungen im Laufe der Zeit verändert haben. Während eine RIAA-Diamant-Zertifizierung früher den Verkauf von zehn Millionen physischen Alben bedeutete, wurden die Schwellenwerte im Streaming-Zeitalter angepasst.

Streaming zählt heute mit

Seit 2013 berücksichtigt die RIAA auch Streaming-Äquivalente, basierend auf Abrufen bei YouTube, Spotify und Apple Music. 1.500 Streams eines Albums gelten heute als ein Albumverkauf – und genau davon haben Eagles-Fans offenbar reichlich geliefert.