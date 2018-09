Eagles live 2019 in Deutschland und der Schweiz: Tickets, Termine, Vorverkauf

Die Eagles – Don Henley, Joe Walsh und Timothy B. Schmitt sowie Vince Gill und Deacon Frey – kommen nach Europa und spielen ihre Hits: „Hotel California“, „One Of These Nights“, „Life In The Fast Lane“ oder „Desperado“. In Deutschland und der Schweiz tourt die Band ab Ende Mai 2019.

EAGLES: WORLD TOUR 2019

Di. 28.05.2019 Köln LANXESS arena

Do. 30.05.2019 München Olympiahalle

Mi. 05.06.2019 Zürich Hallenstadion*

MagentaEINS Prio Tickets:

Mi., 03.10.2018, 09:00 Uhr (48h)

nur für Deutschland

www.telekom.de/magentaeins-priotickets

Raiffeisen PRE-SALE:

Mi., 03.10.2018, 09:00 Uhr (48h)

*nur für die Schweiz

www.raiffeisen.ch/memberplus

inOne Moments Priority-Ticketing:

Mi., 03.10.2018, 09:00 Uhr (48h)

*nur für die Schweiz

www.swisscom.ch/moments

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 05.10.2018, 09:00 Uhr

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.ticketmaster.ch *

Ticket-Hotline: 0900’091’091 (CHF 1,19 pro Minute | Montag bis Samstag von 8-22 Uhr u.

Sonntag u. Feiertage 9-20 Uhr)

www.ticketcorner.ch *

Ticket-Hotline: 0900 800 800

(CHF 1,19 / min. | Montag bis Sonntag 8-22 Uhr)