Zum „Game of Thrones“-Staffelstart: White-Walker-Invasion auf Londons Straßen

Stellen Sie sich vor, sie hetzen durch die Stadt und starren auf ihr Mobiltelefon, um die richtige Route durch die Stadt zu finden – und plötzlich steht eine Horde furchteinflößender, unmenschlicher Gestalten in wenig lebendigem Weiß vor Ihnen. So ähnlich könnte es vor kurzem verschiedensten Londonern gegangen sein, als mitten im Juli plötzlich der Winter Einzug in ihre Stadt hielt: Die White Walker aus „Game of Thrones“ waren unterwegs.

Weiterlesen „Game Of Thrones“ Staffel 7: Details zu den ersten drei Folgen samt Titel Die ersteh drei Episode: Alle Folgentitel, alle Termine zu „Game Of Thrones“ hier. Fairerweise muss man sagen: Obwohl die bedrohlichen Kreaturen fürchterlich aussehen, wollten sie ausnahmsweise niemandem etwas zuleide tun – der kleine Stadtspaziergang mit Halt an allen bekannten Sehenswürdigkeiten war lediglich eine Promo-Aktion zum Start der siebten Staffel von „Game of Thrones“, deren erste Episode am 17. Juli bei Sky ausgestrahlt wird.