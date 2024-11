Eddie Murphy wird für Biopic zur P-Funk-Legende George Clinton

Eddie Murphy soll für ein angekündigtes Biopic in die Rolle der Funklegende George Clinton schlüpfen.

George Clinton selbst mischt auch mit

Zwar ist noch nicht bekannt, wann der Film erscheinen soll, allerdings weiß man bereits, dass das Drehbuch von Virgil Williams auf Clintons Memoiren „Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin‘ Kinda Hard On You?“ basieren wird. Darin geht es um die Wurzeln des Musikers, um das Aufwachsen im US-Bundesstaat North Carolina in den 1940er-Jahren; und es wird von seiner Entwicklung zum Pionier des Funks und der Gründung des Musikkollektivs Parliament-Funkadelic, in dem Clinton auch der Frontmann war, erzählt.

Bei dem Biopic wird Murphy neben der Hauptrolle ebenfalls die Produktion über seine Firma „Eddie Murphy Productions“ übernehmen. An seiner Seite wird auch der inzwischen 83-jährige George Clinton selbst als aufführender Produzent agieren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Condon und Murphy: Die Musikfilmerprobten

Regisseur wird Bill Condon sein, der sich vor allem durch die „Twilight“-Saga einen Namen gemacht hat. Eddie Murphy und Bill Condon arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen. So auch für das Musical-Drama „Dreamgirls“ aus dem Jahr 2006. Der Film erzählte die Geschichte der fiktiven Girlgroup The Dreamettes, die von einem ehrgeizigen Teilzeitmusikmanager entdeckt wurde. Das Trio hoffte hat es vor dem großen Durchbruch mit allerlei Hindernissen zu tun. Die Bandmitglieder wurden damals von Beyoncé Knowles, Anika Noni Rose und Jennifer Hudson gespielt, während Eddie Murphy einen etablierten R&B-Sänger namens James Early mimte und dafür auch eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ erhielt. Auch hier übernahm Bill Condon die Regie. Die Story war inspiriert von der der Supremes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keine Live-Auftritte mehr, aber Kamasi-Washington-Feature

2018 veröffentlichten Parliament-Funkadelic ihr zehntes und letztes Album „Medicaid Fraud Dogg“. Mit dieser Platte meldete sich das Kollektiv nach einer 38-jährigen Pause zurück, allerdings sollte die Rückkehr nicht lange anhalten. Ein Jahr später kündigte Clinton nämlich seinen Rückzug aus dem Live-Geschäft an. 2022 betrat die Funklegende dann angeblich zum letzten die Bühne für eine Show in Großbritannien, die zuvor wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Musikalisch durften sich Fans jedoch über weiteren Output freuen, denn Clinton war 2024 auf dem Song „Get Lit“ aus Kamasi Washingtons neuer LP „Fearless Movement“ zu hören.