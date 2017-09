ELP: Neue Box „Fanfare: 1970-1997“

Mit der Box „Fanfare: 1970-1997“ erscheint am 27. Oktober 2017 ein großes neues Boxset von ELP. Es umfasst die elf Alben von Emerson, Lake & Palmer als Reissue, dazu gibt es fünf bisher unveröffentlichte CDs – sowie ein bislang unveröffentlichtes Dreifach-Vinyl-Set („Live In Italy, May 1973“), dazu eine Surround Sound Blu-ray Audio mit dem Debütalbum, außerdem „Tarkus“, „Trilogy“ und „Brain Salad Surgery“ auf Blu-ray.

Ebenfalls in der Kollektion enthalten sind Memorabilia wie ein 40-seitiges Hardcover-Buch mit Fotos, Tour-Programmen und 7″-Single-Repros von „Lucky Man“ und „Fanfare For The Common Man”.

Alles in allem: fast drei Jahrzehnte künstlerische Arbeit von Keyboarder Keith Emerson, Bassist und Sänger Greg Lake sowie Schlagzeuger Carl Palmer.

FANFARE 1970-1997: BOX – die Imhalte

The remastered 11 classic original ELP albums (1970-94), on CD, with original sleeve artwork reproduced:

EMERSON, LAKE & PALMER (1970)

PICTURES AT AN EXHIBITION (1971)

TARKUS (1971)

TRILOGY (1972)

BRAIN SALAD SURGERY (1973)

WELCOME BACK, MY FRIENDS, TO THE SHOW THAT NEVER ENDS (1974) (2CD)

WORKS VOLUME 1 (1977) (2CD)

WORKS VOLUME 2 (1977)

LOVE BEACH (1978)

BLACK MOON (1992)

IN THE HOT SEAT (1994)

Previously unreleased, gatefold, triple vinyl LP album:

LIVE AT VELODROMO VIGORELLI, MILAN, ITALY, 4TH MAY 1973 & STADIO FLAMINIO, ROME, ITALY, 2ND MAY 1973

Previously unreleased CD albums, mastered by the internationally celebrated studio engineering team of Andy Pearce and Matt Wortham:

LIVE AT POCONO INTERNATIONAL RACEWAY, LONG POND, PA, U.S.A., 9TH JULY 1972

LIVE AT WATERLOO CONCERT FIELD, STANHOPE NEW JERSEY, U.S.A., 13TH AUGUST 1992

LIVE AT BIRMINGHAM SYMPHONIC HALL, U.K., 27TH NOVEMBER 1992

ON THE BBC: THE OLD GREY WHISTLE TEST 1979, POP GOES SUMMER 1993

LIVE AT ÉLYSÉE MONTMARTRE, PARIS, FRANCE, 2ND JULY 1997

Audio Blu – Ray, containing the stereo 5:1 and surround sound mixes of the albums:

EMERSON, LAKE & PALMER (STEVEN WILSON, 2012)

TARKUS (STEVEN WILSON, 2012)

TRILOGY (JAKKO M JAKSZYK, 2015)

BRAIN SALAD SURGERY (JAKKO M JAKSZYK, 2014)

Remastered 7” singles with reproduced original sleeve artwork:

LUCKY MAN / KNIFE-EDGE (1970)

FANFARE FOR THE COMMON MAN / BRAIN SALAD SURGERY (1977)

Deluxe, hardback 12” book with band photos and extensive notes from acclaimed journalist Chris Welch, featuring quotes from Keith Emerson, Greg Lake & Carl Palmer

Reprinted original 1970 promo poster, 1972 promo brochure, 1974 and 1992 tour programmes, Metal & enamel ELP logo pin badge