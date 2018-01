Der Eurovision Song Contest wird in diesem Jahr, ausgetragen ab dem 8. Mai in Lissabon, erstmals nur Moderatorinnen statt Moderatoren präsentieren. Letztes Jahr in Kiew waren die Moderatoren, wie Natalie Portman sagen würde, „all male“.

Dafür bekamen die Veranstalter auch ordentlich Kritik, was ausschlaggebend dafür gewesen sein dürfte, dass die Bühne dieses Jahr den Frauen gehört. Die Namen der Moderatorinnen wurden auch schon veröffentlicht – den ESC präsentieren uns dieses Jahr: Filomena Cautela, Catarina Furtado, Daniela Ruah und Sílvia Alberto.

Unser Lied für Lissabon

Wer für Deutschland nach Lissabon fährt, wurde noch nicht entschiedeen. Ab dem 22. Februar läuft der interne Wettbewerb im Ersten. Die Moderation wird aufgeteilt. Eine Frau, die Nachrichtensprecherin und Journalistin Linda Zervakis, und ein Mann – Stefan Raabs Ex-Praktikant Elton, der bereits bei Lenas Erfolg in Oslo dabei war.