Exklusive Videopremiere: Royal Trux – „White Stuff“

Mit „White Stuff“ veröffentlichen Royal Trux ihr erstes Studioalbum seit 19 Jahren. Dass Jennifer Herrema und Neil Hagerty sich noch immer dem Garage-Rock verpflichtet fühlen und das mit irrer Trash-Ästhetik kombinieren, beweisen sie im Clip zum Titelsong, den ROLLING STONE exklusiv präsentiert.

„Everything In The Pot, Whether You Like It Or Not“, sinniert Herrema über das neue Video. Mashup deluxe:

Royal Trux – „White Stuff“:

Tracklist „White Stuff: