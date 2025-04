Faith No More: Mike Patton sagt angeblich Adieu

Alle Schlagzeuger von The Who: Keith Moon, Zak Starkey und Co.

Nach Schocker-Ende: Wie geht es mit „The Last of Us“ weiter?

Während die Bandmitglieder von Faith No More nach wie vor Unterstützung für ihren Frontmann Mike Patton zeigen, scheint es, als ob die Tür für eine Rückkehr von Patton langsam aber sicher immer weiter zuschlägt. Und das, obwohl Patton seit Ende 2022 wieder mit seiner anderen Band Mr. Bungle auf Tour ist. Laut Schlagzeuger Mike Bordin hat Patton einfach keinen Wunsch mehr, mit der Band aufzutreten.

Sänger Mike Patton zieht sich zurück – die Band bleibt ratlos

Im Podcast „Let There Be Talk“ von Comedian Dean Delray sprach Bordin kürzlich über den aktuellen Stand von Faith No More, drei Jahre nachdem die Band alle für 2021 geplanten Konzerte abgesagt hatte. Vor der Absage hatte die Band sechs Monate lang intensiv geprobt, um ihre ersten Auftritte seit fünf Jahren vorzubereiten. Doch nur eineinhalb Tage vor dem ersten Konzert entschied sich Patton, der Probe fernzubleiben.

„Es war ganz klar, dass er zu diesem Zeitpunkt körperlich nicht in der Lage war, mitzuspielen“, so Bordin. Die Band beschloss daraufhin, ihren Frontmann zu unterstützen. „Es wird einen Shitstorm geben, wenn wir 75 Shows absagen, aber keiner von uns wollte derjenige sein, der ihm das Genick bricht und ihn zwingt, etwas zu tun, wozu er nicht in der Lage ist. Das stand nicht einmal zur Debatte.“

Schlagzeuger Mike Bordin: „Es verletzt mich ehrlich gesagt“

Nachdem Mike Patton professionelle Hilfe in Anspruch genommen hatte, kehrte er seit 2022 schließlich wieder auf die Bühne zurück – jedoch mit seiner anderen Band, Mr. Bungle. Er trat sogar wieder in Deutschland auf, und das erstmals nach 24 Jahren.

Diese Entwicklung führte bei Bordin zu einer persönlichen Enttäuschung: „Es entwickelte sich von nicht mehr in der Lage zu sein, die Shows zu spielen, zu eindeutig nicht mehr gewillt sein, mit uns zu spielen“, erklärte Bordin. „Das ist ein großer Unterschied. Und wir haben noch nicht wirklich viel darüber gesprochen. Es fühlt sich für mich nicht gut an. Es verletzt mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber das ist etwas Persönliches. Das ist eine private Sache. Es geht ums Geschäft. Wir würden nie jemanden zwingen, etwas zu tun, wozu er nicht in der Lage ist. Und jetzt sieht es so aus, als ginge es eher darum, dass man gewillt ist, es zu tun.“ Trotz dieser Enttäuschung sei Bordin dankbar für die gemeinsame Zeit mit Patton.

Keyborder Roddy Bottum: „Wir stecken in einer seltsamen Lage“

Auch der langjährige Keyboarder Roddy Bottum äußerte sich im Oktober letzten Jahres kurz, aber wenig optimistisch, und beschrieb die Band als in einer „Art semipermanenten Pause“. Im Januar teilte Bassist Billy Gould dem chilenischen Radiosender Radio Futuro mit: „Wir stecken gerade in einer wirklich merkwürdigen Situation, einer wirklich seltsamen Lage, und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was genau passiert. Ich weiß es selbst nicht. Ich bekomme unterschiedliche Informationen von verschiedenen Leuten, und dabei bin ich noch Teil der Band.“

Gesundheitliche Probleme bremsten Frontmann Mike Patton aus

Mike Patton trat 1988 Faith No More bei und feierte mit der Band einige ihrer größten Erfolge. Seit Ende 2015 hat die Band kein Konzert mehr mit Patton gespielt. Die letzten Auftritte von Faith No More fanden 2016 statt, als die Band in zwei besonderen Shows mit dem ehemaligen Sänger Chuck Mosley zusammenkam – nur ein Jahr vor dessen Tod.

Ursprünglich hatte die Band geplant, 2022 wieder auf Europatour zu gehen, nachdem ihre letzten Auftritte im Rahmen des Comeback-Albums „Sol Invictus“ (2015) bereits sechs Jahre zurücklagen. Doch im September 2021 entschied sich die Band, alle Termine abzusagen. Patton entschuldigte sich öffentlich und erklärte, dass die Absagen auf seine angeschlagene psychische Gesundheit und eine Verschärfung seiner Agoraphobie und Alkoholprobleme zurückzuführen seien, die sich während der COVID-19-Pandemie weiter verschlechtert habe.