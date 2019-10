Feine Sahne Fischfilet rocken in Themar gegen Rechtsrock

Foto: Redferns, Joerg Koch. All rights reserved.

Die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet trat am vergangenen Samstag (19. Oktober) im Schützenhaus Themar auf, um all den Menschen, die sich in der Region gegen Neonazis und Rechte stellen, etwas Mut zu machen.

Keine einfache Angelegenheit: Themar ist seit einigen Jahren der Nährboden für Rechtsrock-Festivals und andere Veranstaltungen Rechtsextremer. Wie insuedthueringen.de schreibt, kamen etwa 300 Besucher – bewusst wurden nicht mehr Karten verkauft. Das 2015 gegründete Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra hatte die Musiker eingeladen. In der Vergangenheit spielten Feine Sahne Fischfilet immer wieder Konzerte in Regionen, in denen rechte Parteien und rechte Gruppierungen dominieren.

Unterstützung für alle, die gegen Rechts kämpfen

Jan „Monchi“ Gorkow: „Wir sind nicht hier, um gegen irgendwelche Rechten zu spielen, sondern für die coolen Leute hier.“ Er hoffe, so Gorkow, dass die Musik den Engagierten in Themar und Umgebung ein kleines bisschen Kraft gebe.

Ohne Proteste lief der Gig von Feine Sahne Fischfilet indes nicht ab, wie ein Video des Y-Kollektivs (von funk) demonstriert.

Rund 70 Anhänger der rechten Szene hatten sich nach Angaben der Polizei am frühen Abend versammelt. Es handelte sich um eine angemeldete Protestkundgebung. Die Beamten notierten bei keiner der beiden Veranstaltungen Ordnungswidrigkeiten oder Krawalle.