Christine and the Queens' Shows sind ein energiegeladene und unvergessliche Erlebnisse. Am Freitag tritt sie beim International Music Award in Berlin auf.

Pop wird immer diverser. Das beweist auch die Liste der Nominierten beim diesjährigen International Music Award. Eine, die auf der Liste nicht fehlen darf, ist die französische Singer-Songwriterin Heloise Letissier, bekannt unter dem Namen Christine and the Queens. Sie gehört zu den KünstlerInnen, die Gender-Normen infrage stellen. Vor allem auf ihrem jüngsten Album „Chris“ setzt sie sich mit mit ihrer eigenen Identität auseinander. Dabei vereint sie Pop, Chanson sowie Rhythm & Blues zu facettenreichen Up-Tempo-Nummern. https://www.instagram.com/p/B5AcnhFoESs/ Wenn Christine and the Queens ihre Stücke live performt, entsteht eine ganz besondere Energie. Sie erzählt Geschichten, vermittelt Emotionen und schafft somit vor allem eines:…