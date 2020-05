Foo Fighters streamen Wembley-Konzert (2008) mit Led-Zeppelin-Power

Das wird Sie auch interessieren





Es ist Freitag – und das heißt nicht nur, dass das Wochenende kurz bevor steht, sondern es erneut Exklusives von den Foo Fighters als Teil ihrer „Foo Fridays“ zu sehen gibt.

In Corona-Zeiten will die Band ihre Fans etwas von der Heimisolation ablenken (und dass zur Zeit auch keine Tourneen möglich sind). Am 15. Mai gibt es nun exklusiv die Foo Fighters „Live At Wembley“ zu sehen. Die Band erbittet Spenden für den Kampf gegen Covid-19.

Dave Grohl zurück am Schlagzeug

Der Konzertfilm wurde am 6. und 7. Juni 2008 bei Konzerten der Band in London aufgezeichnet, zu hören sind viele Songs ihres damals aktuellen Albums „Echoes, Silence, Patience & Grace“. Highlight ist sicherlich der Gastauftritt von Jimmy Page und John Paul Jones von Led Zeppelin.

Gemeinsam mit Grohl am Schlagzeug und Taylor Hawkins am Mikrofon spielten sie den Led-Zep-Klassiker „Rock and Roll“, bevor Grohl und Hawkins die Plätze für „Ramble On“ tauschten.