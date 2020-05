Dave Grohl: Foo Fighters klingen jetzt wie David Bowies „Let’s Dance“

Das wird Sie auch interessieren





Foo-Fighters-Fans haben jede Menge auf, das sie sich nach der Coronakrise freuen dürfen. Nicht nur wird es zum 25-jährigen Bestehen der Band eine Jubiläums-Tour quer durch die USA geben, sondern zudem auch gleich ein neues Album. Denn wie Dave Grohl bereits im Februar bekannt gab, sei die Platte bereits fertig und warte nur darauf veröffentlicht zu werden.

Grohl gab gemeinsam mit seiner Mutter Virginia am Wochenende anlässlich des Muttertages ein Interview gegenüber dem US-Radiosender„ALT 98.7 FM“. Thema des Interview war in erster Linie das neue Buch von Grohls Mutter „From Cradle to Stage“, in welchem sie andere Mütter von berühmten Rockstars interviewt, sowie ihre Pläne, eine passende Doku-Serie dazu zu filmen. Gegen Ende des Interviews sprachen die beiden über ihre Zeit in der Quarantäne, wobei Grohl bemerkte, dass er gegenwärtig wohl auf Tournee wäre, hätten nicht sämtliche Konzerttermine der Band verschoben werden müssen. Der Sänger bemerkte dabei, dass er sehr „aufgeregt“ gewesen sei, „rauszugehen und das neue Album der Foo Fighters zu spielen“.

„Es ist unsere David-Bowie-Let’s-Dance-Platte“

Über das Album sagte Grohl: „Die Platte ist so gut, wir freuen uns so darauf, dass die Leute sie hören, wir freuen uns so darauf, rauszugehen und sie zu spielen.“ Einen kleinen Vorgeschmack gab Grohl ebenfalls. So erklärte er, dass das neue Album einerseits „voll von großen, hymnischen, zum-mitsingenden Rocksongs“ wäre, und andererseits auch als eine Art „Tanzplatte“ gehandelt werden könne, da es über einen gewissen „Groove“ verfüge. „Für mich ist es unsere David-Bowie-„Let’s Dance“-Platte.“ Und erklärte weiter „Das ist es, was wir im Grunde machen wollten, wir wollten diese durch und durch peppige, lustige Platte produzieren.“

Tatsächlich teilte Dave Grohl seine Vorliebe für dieses weniger geliebte Bowie-Werk schon des Öfteren mit. Er befand, dass es zum Luftschlagzeug-Spiel kein besseres Album gebe.