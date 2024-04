Lava La Rue ist ein musikalisches Multitalent. Die Sängerin begann ihre Karriere als Mitbegründerin des gefeierten NiNE8-Kollektivs im Süden Londons, zu dem unter anderem Mac Wetha und Biig Piig gehörten, hat sich aber inzwischen zu einem echten genreübergreifenden Star entwickelt. Ihr Sound reicht von modernem Rap bis hin zu klassischen, an die 70er-Jahre angelehnten Melodien und repräsentiert den Schmelztiegel der Kulturen, in dem sie aufgewachsen ist: „Wir haben alle im selben Block gewohnt, und wenn wir nach Hause kamen, haben wir das Essen des anderen gegessen und den Slang des anderen gesprochen“, sagt sie dem ROLLING STONE. „Ich bin mit der karibischen Seite meiner Familie aufgewachsen, und Musik ist ein fester Bestandteil dieser Kultur. Meine Großmutter nahm mich mit in die Black Church, und meine Eltern, die noch recht jung sind, waren Raver. Meine Mutter hörte viel Piratensender: Jungle, Drum’n’Bass, 90er‑Jahre-Hardcore und solche Sachen.“

Aber wenn man sich ihr Material anhört – einschließlich der ausgezeichneten EP „Hi‑Fidelity“ von 2022 –, wird man feststellen, dass alle diese Einflüsse ihren Platz haben. In einer Zeit, in der das Wort „Genre“ immer mehr an Bedeutung verliert, definiert Lava La Rue neu, was es heute heißt, ein:e junge:r Künstler:in zu sein.