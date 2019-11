ROLLING STONE präsentiert: Tash Sultana LIVE

Nach einer ausverkauften Tournee kündigt Hollywood- und TV-Star sowie Sänger Kiefer Sutherland im Februar 2020 neue Konzerte hierzulande an – und wird Songs aus seinem aktuellen Album „Reckless & Me“ präsentieren.

Nach erfolgreichen Tourneen in 2017, 2018 und 2019 kündigt Hollywood- und TV-Star sowie natürlich Sänger Kiefer Sutherland im Februar 2020 erneut Konzerte hierzulande an. Sutherland wird für vier Konzerte in Stuttgart, Nürnberg, Bochum und Hannover nach Deutschland kommen und sein aktuelles Album „Reckless & Me, das er am 26. April 2019 veröffentlichte, präsentieren. Der Kanadier debütierte mit „Down In A Hole“, ein Album, dass im Sommer 2016 erschien und laut Sutherland eine Art Tagebuch war. Der Sänger damals: „Allen elf Songs liegen persönliche Erfahrungen zugrunde. Es ist eine schöne Sache und sehr befriedigend, in der Lage zu sein, auf sein Leben…