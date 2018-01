Die Sängerin der irischen Rockband The Cranberries, Dolores O’Riordan, ist tot. Sie ist am Montag im Alter von 46 Jahren bei Aufnahmen in London überraschend gestorben, teilte ihre Sprecherin Lindsey Holmes mit.

Die Todesursache

Bislang gibt es noch keine Angaben zur Todesursache. Die Familie der Musikerin bat um die Wahrung der Privatsphäre. Der „Guardian“ meldet, dass die Polizei den Tod ebenfalls bestätigt habe. Der Leichnam O’Riordans sei im Park Lane Hotel aufgefunden worden. In einem Statement heißt es, die „Todesursache ist ungeklärt.“

O’Riordan wurde am 6. September 1971 in Limerick, Republik Irland, geboren und gründete dort auch 1989 ihre Band, die Cranberries. Mit ihrem Song „Zombie“ gelang ihnen ein Millionenseller, die Single landete 1995 in Deutschland auf Platz eins der Charts. Auf seinem aktuellen Album „Revival“ rappt Eminem über den Song und brachte ihn so wieder ins Gedächtnis.

Erst kürzlich noch live

2017 erschien mit „Something Else“ eine Neuaufnahme ihrer größten Hits in Zusammenarbeit mit dem Irish Chamber Orchestra. Im vergangenen Jahr mussten die Cranberries Tourdaten absagen – als Grund wurden nicht näher genannte Gesundheitsprobleme O’Riordans angegeben, später wurde von Rückenproblemen gesprochen.

Wie „Stereogum“ berichtet, sei die Sängerin noch vor einem Monat mit einer 90er-Coverband für deren Dachfirma „Prometheus Global Media“ aufgetreten.

Dolores Mary Eileen O’Riordan (* 6. September 1971 in Limerick; † 15. Januar 2018 in London) Foto: AFP/Getty Images, GUILLAUME SOUVANT. All rights reserved.  Fotostrecke: Die Toten 2018

Die Website der Band war am Montagabend nicht zu erreichen: „The site cranberries.com has been disabled. Please contact support.“

Reaktionen aus Musik und Politik

Duran Duran teilten mit, sie seien „am Boden zerstört“. Ihr Tourmanager Don Burton war 20 Jahre lang mit O’Riordan verheiratet (Scheidung 2014). Das Paar hat drei Kinder: Taylor Baxter, Molly Leigh and Dakota Rain.

Der Präsident von Irland, Michael D Higgins, äußerte „große Betroffenheit“ und sagte: „Für jeden, der irische Musik, irische Musiker und Künstler unterstützt, ist ihr Tod ein großer Verlust.“

Jim Corr, The Corrs, übermittelte sein „tiefstes Mitgefühl“ an O’Riordans Angehörige.

Dave Davies von den Kinks zeigt sich schockiert, er twittert:

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

– I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well – we even spoke about maybe writing some songs together – unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) January 15, 2018

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) January 15, 2018

this is horrible news to wake up to. rest in peace dolores. https://t.co/KqPvlIs7r0 — Diplo (@_diplo_) January 15, 2018

RIP Delores O'riordan — Diane Warren (@Diane_Warren) January 15, 2018

The Cranberries – Zombie:

The Cranberries auf Facebook: