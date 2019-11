„Game Of Thrones“: Deshalb ist Kit Harington „angepisst“

Am Ende der 8. Staffel von Game Of Thrones gab es bei Fans viele Diskussionspunkte – einer davon war Daenerys Targaryens Ermordung vor dem Eisernen Thron. „Dany“-Darstellerin Emilia Clarke weiß, warum das geschah.

Daenerys Targaryens Tod löste eine der heftigsten Debatten rund um die Geschichte der achten Staffel von Game of Thrones aus. Am Ende der Serie hatte die Drachenkönigin Tausende von unschuldigen Zivilisten aus King's Landing auf dem Gewissen – und ist zuvor durch Varys Hinrichtung dem allgemein schlechten Ruf ihrer Familie gerecht geworden. Daraufhin wurde sie vom geliebten Neffen und Liebhaber Jon vor dem Eisernen Thron ermordet – doch was war eigentlich der Auslöser für Daenerys schlechte Taten? Emilia Clare selbst gibt nun darauf eine Antwort. In einem Behind-The-Scenes Extra zu „Game of Thrones“ enthüllte die Schauspielerin, dass sie vielleicht kurz…