Kaum zu glauben: „Game of Thrones“ ist ein echter Golden-Globes-Flop

Wenn man schon kein Glück im (Golden-Globes-)Spiel hat, dann eben in der Liebe: Kit Harington mit Partnerin Rose Leslie, die er beim „Game of Thrones“-Dreh kennenlernte

Insgesamt 59 Mal gewann „Game of Thrones“ den Emmy, war 161 Mal in etwas weniger als einem Jahrzehnt nominiert. Und wie sieht es bei den Golden Globes aus, wo immerhin auch die besten TV-Leistungen des Jahres ausgezeichnet werden? Da gab es lediglich einen (!) Preis in der gesamten Serien-Historie. Kein Witz. Die Trophäe sicherte sich Tyrion-Darsteller Peter Dinklage 2012 als bester Nebendarsteller.

Man könnte also sagen, dass über der Fantasy-Reihe, die im vergangenen Jahr mit der (von vielen Fans als enttäuschend empfundenen) achten Staffel abgeschlossen wurde, ein echter Globe-Fluch liegt. Den traf in diesem Jahr auch Kit Harington.

Bald kommt „House Of The Dragon“

Für seine Rolle des Jon Snow war er am Sonntag (05. Januar) bei der 77. Verleihung der Golden Globes als bester Hauptdarsteller in der Drama-Kategorie angetreten. Doch den Preis schnappte sich Brian Cox für „Succession“. Immerhin auch eine HBO-Serie.

Immerhin wurde „Game of Thrones“ in den vergangenen Jahren zuverlässig nominiert, fünfmal insgesamt als beste Drama-Serie (2012, 2015-2018). Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gleich mehrere Spin-off-Serien sollen demnächst den Hype wieder hochkochen, darunter das Targaryen-Epos „House Of The Dragon“.