„Game of Thrones“ Staffel 8: HBO zeigt erste Bilder

Irre, aber auch nicht abwegige Fan-Theorie: Im Staffel-neun-Trailer von „The Walking Dead“ könnte verraten werden, dass Rick zum Zombie wird – und Daryl ihn erstochen hat. Und Michonne tötet Maggie.

Großes Rätselraten um „The Walking Dead“: Dass Hauptdarsteller Andrew Lincoln die Serie nach Staffel neun verlassen wird, steht fest. Unklar ist nur, wie seine Figur des Rick Grimes gehen wird – ob er ermordet wird, gebissen oder einfach die Freunde auf Nimmerwieder sehen verlässt (abwegig). Der auf der Comic Con in San Diego gezeigte Trailer zur Season neun wird natürlich von Fans regelrecht auseinandergenommen. Man versucht Spuren zu finden, die etwas zu Ricks Schicksal aussagen könnten. The Walking Dead: Sieht man Rick als Zombie? Ein Fan hat den knapp vierminütigen Clip nun seziert und eine Theorie aufgestellt, die in Teilen…