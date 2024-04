Michael-Jackson-Biopic: Mehr als 30 Songs in Überstunden-Epos

Das Biopic über Michael Jackson mit dem Titel „Michael“ verspricht ein ziemlich langer Film zu werden – das sagt jedenfalls der Hauptproduzent des Films, Graham King. Dieser hatte am Mittwoch (10. April) einen Überraschungsauftritt bei Lionsgates CinemaCon-Panel, wo er über den bevorstehenden „Michael“-Film gesprochen hat, der vom Leben des verstorbenen Sängers handelt. Sogar ein erster Trailer wurde gezeigt, der allerdings der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung steht, da der Film sich aktuell noch in Produktion befindet.

Der Produzent sagt, dass der Film dem Leben der Pop-Ikone „voll und ganz gerecht“ werden soll und deshalb auch eine gewisse Laufzeit hätte. Wie lang genau der Film sein wird, hat er in dem Zusammenhang aber nicht erzählt. King sagt jedoch, dass es eine Menge von Jacksons Hits in dem Film geben würde – über 30 Songs aus seinem Katalog können die Zuschauer:innen erwarten. Laut „THR“ konnten die Teilnehmer:innen des Panels außerdem in dem gezeigten Clip einen ersten Blick auf die Jackson Five werfen und Jafaar Jackson in der Rolle seines Onkels sehen.

Der Trailer verriet Berichten zufolge nicht, ob der Film auch auf die Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen den Musiker oder seinen anschließenden Prozess eingehen wird. Laut King soll aber jeder Aspekt vom Leben des Künstlers beleuchtet werden – wie genau das aussehen wird, bleibt abzuwarten.

„Michael“ soll 2025 in die Kinos kommen. Bisher wurden bereits zahlreiche Details zum Cast bekannt gegeben. Für den ersten offiziellen Trailer müssen Fans sich allerdings noch gedulden.