Gewinnen: Eins von zwei „Mission: Impossible“-Fan-Paketen

Foto: Paramount Pictures, Christian Black. All rights reserved.

(V. l. n. r.) Simon Pegg, Ving Rhames, Tom Cruise und Rebecca Ferguson in „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“

Am 13. Juli ist es soweit: Der siebte Teil der „Mission: Impossible“-Reihe, in der Tom Cruise den IMF-Agenten Ethan Hunt verkörpert, kommt in die deutschen Kinos. Der Film trägt den Untertitel „Dead Reckoning Teil Eins“ und hat eine Laufzeit von knapp zweieinhalb Stunden. Regie führte Christopher McQuarrie, Tom Cruise war auch als Produzent des Streifens aktiv. Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson und Vanessa Kirby waren ebenfalls Teil des Casts.

Verlosung

ROLLING STONE verlost nun zwei Fanpakete zum Film.

Das erste enthält:

Zwei Kinokarten für „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“

Einen „M:I7 Business Backpack“

Eine „Mission: Impossible – 6-Movie-Collection“ auf Blu Ray

Fan-Paket Zwei enthält:

Zwei Kinokarten für „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“

Einen „M:I7“-Hoodie in Größe M

Eine „Mission: Impossible – 6-Movie-Collection“ auf DVD

Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Mission1“, oder „Mission2“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.7.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!