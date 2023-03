Gewinnen: „Hans Zimmer live“ auf Vinyl und CD

Mit „Hans Zimmer live“ hat Hans Zimmer, unser Mann in Hollywood, am Freitag (03. März) ein Album veröffentlicht, auf dem der Multiinstrumentalist und zweifache Oscar-Preisträger („The Lion King“, „Dune“) seine Suiten in neuen Arrangements präsentiert – die er auch auf die Bühne bringt, die Tournee wird präsentiert von ROLLING STONE.

Seine orchestralen Werke versetzt er nun mit Weltmusik-Klängen, Ambient und Folklore. Live-Remixe seiner größten Hits quasi, als Updates von Soundtrack-Stücken aus den späten 1980er-Jahren bis heute. ROLLING STONE verlost „Hans Zimmer live“ auf Vinyl und CD. Einfach Formular ausfüllen und „Zimmer“ als Lösungswort angeben plus Vermerk, ob man lieber eine CD oder LP hätte. Einsendeschluss: 31. März 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!