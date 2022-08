Gewinnen: Tickets für Muse live in Köln

Muse spielen am 13. September im Rahmen des „Digital X“-Mega-Events einen Telekom Street Gig in Köln. Die Show wird außerdem von Magenta TV live übertragen, sodass Fans auch vom heimischen Sofa aus via Homepage und den Social Media-Kanälen von MagentaMusik zuschauen können.

Die Gruppe wurde 1994 gegründet und wird aktuell von Matthew Bellamy (Gesang, Gitarre), Dominic Howard (Schlagzeug) und Chris Wolstenholme (Bass, Klavier) besetzt. Zuvor traten sie unter dem Namen „Rocket Baby Dolls“ auf und änderten ihren Titel schließlich in „Muse“, nachdem sie 1994 einen lokalen Band-Battle gewannen.

Ihre erste EP „Muse“ entstand in Kooperation mit Dennis Smith, der ein Aufnahmestudio in Cornwall besaß. Mit ihrer zweiten EP „Muscle Museum“ erlangten sie erstmals große Bekanntheit. Zuletzt veröffentlichten sie die Single „Kill Or Be Killed“ (2022).

Verlosung: 2×2 Tickets für Muse

Am 26. August erscheint Muse‘ neues Album „Will Of The People“. Passend dazu verlost ROLLING STONE zwei mal zwei Tickets für das anstehende Konzert in Köln.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Muse live“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 1. September. Viel Erfolg!