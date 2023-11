Gil Ofarim vor Gericht: Verleumdungsvorwürfe und hohe Sicherheitsvorkehrungen

Am Dienstag ist der Sänger und Schauspieler Gil Ofarim vor dem Landgericht Leipzig erschienen, um sich seinen Anklagen wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung, falscher eidesstattlicher Versicherung und Prozessbetrugs zu stellen.

Auslöser für den juristischen Streit ist ein Video, das Ofarim im Oktober 2021 ins Netz stellte und in dem er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels schwere Vorwürfe machte. Der Musiker behauptete darin, dass dieser ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne.

Nach Auswertung von Augenzeugenberichten und zahlreichen Daten, darunter auch jenen von Überwachungskameras im Hotel, kam die Staatsanwaltschaft der Stadt zu dem Eindruck, dass sich die Schilderung Ofarims so nicht zugetragen hat. Der betroffene Hotel-Mitarbeiter hatte daraufhin Anzeige wegen Verleumdung erstattet.

Gil Ofarim: Der Prozess

Ofarim soll, wie die „Bild“ berichtet, von sechs Justizbeamten und Sicherheitspersonal begleitet worden sein, drei Polizeifahrzeuge hätten demnach außerdem das Gerichtsgebäude gesichert.

Der beschuldigte Hotelangestellte war zum Prozessauftakt nicht persönlich anwesend. Er wurde zunächst von seinem Nebenklagevertreter vertreten. Er soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt als Zeuge aussagen. Gil Ofarim, der mit vier Anwälten vertreten war, habe sich den Berichten zufolge während des Prozesses angespannt gezeigt und darauf beharrt, dass er im Hotel aufgrund seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt worden sei.

Aussage gegen Aussage

Die Staatsanwaltschaft soll schließlich davon ausgegangen sein, dass Ofarim den Vorfall in der Hotellobby frei erfunden habe, weil er zu lange auf seinen Check-in warten musste und sich über das Vorlassen anderer Gäste geärgert habe. Eine Tonaufnahme aus dem Hotel existiert nicht. Es handelt sich um einen klassischen Fall von Aussage gegen Aussage.

In dem Überwachungsvideo, das von „Bild“ veröffentlicht wurde, war schließlich eine Kette nicht sichtbar, und der Hotelangestellte behauptete, sie nicht wahrgenommen zu haben, was dazu führte, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wurde. Der Musiker, der in dem Video zu sehen ist, widerspricht dieser Darstellung und betont, dass er keine Informationen ausgelassen oder verdreht habe. Er erklärt außerdem, dass das Video weiterhin in seinem Instagram-Profil verfügbar ist und dass er die gleiche Entscheidung erneut treffen würde, obwohl er nicht erwartet hatte, welche Reaktionen es auslösen würde.