Model Gisele Bündchen wurde am Mittwochvormittag (24. April) in Florida von der Polizei angehalten. Was zunächst wie eine standardmäßige Polizeikontrolle aussah, endete mit einer aufgelösten Gisele.

Die Kontrolle wurde von der anderen Straßenseite aus gefilmt. Im einem Video, veröffentlicht auf „TMZ“, sieht man wie ein Streifenwagen mit Blaulicht hinter Giseles Mercedes G-Klasse steht. Ein Polizist bewegt sich in Richtung SUV, in der Hand ein Brief – vermutlich ein Bußgeldbescheid.

Nach einem kurzen Gespräch wird das Model vermutlich aufgefordert, ihre Papiere auszuhändigen. Daraufhin bricht das Model sichtlich in Tränen aus, die sie mehrmals versucht wegzuwischen. Der Polizist bleibt unberührt und geht zurück zum Polizeiwagen, und Gisele versucht derweil für Paparazzi unerkannt zu bleiben.

Weshalb die 43-Jährige angehalten wurde, ist nicht bekannt.

Nach der Trennung von Football Star Tom Brady im Oktober 2022, wurde Bündchen im Februar 2023 erstmals knutschend mit ihrem neuen Freund und langjährigem Trainer Joaquim Valente gesehen. Am Tag der Polizeikontrolle soll sie mit ihm vor ihrem Haus in Miami zusammen gewesen sein, wie „The Daily Mail“ berichtet.

Auch beruflich läuft es bei Gisele gut. Ihr Buch „Nurish“ schaffte es in der „New York Times“ auf Platz 2 in der Liste der bestverkauften Bücher.

Weshalb sie am Mittwoch während der Kontrolle emotional wurde ist unklar. Im besten Fall war es nur die Aufregung über eine (Geld)Strafe.