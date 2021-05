Ryan Adams veröffentlicht die Single „Do Not Disturb“ aus seinem kommenden Album. „Big Colors“ ist die zweite Platte einer Trilogie und wird am 11. Juni erscheinen.

Mit „Big Colors“ kündigt Ryan Adams den zweiten Teil seiner aktuellen Album-Trilogie an und veröffentlicht mit der Single „Do Not Disturb“ einen ersten audiovisuellen Vorgeschmack auf die Platte: Der erste Teil der Trilogie, sein Langspieler „Wednesdays“, ist im Dezember vorigen Jahres erschienen. Den Entstehungsprozess zum kommenden Album „Big Colors“ beschreibt Ryan Adams so: „Big Colors“ entstand als 1980er Soundtrack zu einem Film, den es nie gab. 'Wednesdays' war eine Studie über Verfall und Moral, 'Big Colors' soll sich wie ein Tagtraum anfühlen. New York, wo dieses Album geschrieben wurde, treibt mich immer in neue, unerwartete kreative Räume. Zwischen Missbrauchsvorwürfen und…