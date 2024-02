Grammys 2024: Tracy Chapman und Luke Combs performen „Fast Car“

Tracy Chapman tritt heutzutage nur zu ganz besonderen Anlässen auf – und die 66. Grammys waren ein solcher Moment. Ihr Song „Fast Car“, der 1988 erschienen war, hattes es dank Luke Combs 2023 erneut in die Billboard Hot 100 geschafft und wurde daher mit einer Nominierung in der Kategorie „Beste Solo-Country-Performance“ geehrt.

Tracy Chapman hat seit 2009 nur drei Mal live vor Kamera performt. Die 59-jährige Singer-Songwriterin, die heute in San Francisco lebt, genießt lieber ihr normales Leben. Für die Grammy Awards 2024 machte sie eine besondere Ausnahme – während sie Gitarre spielte und sang, wurde sie von Luke Combs unterstützt.

Tracy Chapman: „Fast Car“ schreibt Geschichte

Die Coverversion von „Fast Car“ von Luke Combs erreichte 2023 Platz zwei der Billboard Hot 100 und übertraf damit sogar die Spitzenposition des Originals von Tracy Chapman, das 1988 Platz sechs erreichte. Der Erfolg des Songs in den Country-Charts allein schrieb aber schon Geschichte, denn der Song machte Tracy Chapman zur ersten Schwarzen Frau, die als alleinige Songschreiberin an einem Country-Hit beteiligt war, der auf Platz eins landete. Luke Combs veränderte für seine Version fast gar nichts an der ursprünglichen Songstruktur – damit zollte er dem für ihn so wichtigen Song Tribut.

Gegenüber „Billboard“ hatte die Sängerin und Gitarristin zuvor erklärt, nie damit gerechnet zu haben, sich in den Country-Charts wiederfinden zu dürfen. „Ich freue mich für Luke und seinen Erfolg und bin dankbar, dass neue Fans ‚Fast Car‘ gefunden und angenommen haben.“

Schon im Jahr 2015 hatte „Fast Car“ ein kleines Revival. Damals coverten den Song Jonas Blue und Dakota. 2023 gewann der Song dann dank Luke Combs sogar den Award in der Kategorie „Bester Song des Jahres“ bei den Country Music Association Awards. Der Country-Award wird seit 1967 verliehen – in all den Jahren war es allerdings keiner Person of Colour gelungen, diesen Preis zu erhalten. Der Erfolg des Songs von Tracy Chapman ist also in vielerlei Hinsicht bemerkenswert.