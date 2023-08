„Barbie“: Greta Gerwig nun erfolgreichste US-Regisseurin

An dieser und an vielen anderen Stellen wurde in der letzten zeit berichtet, wie erfolgreich der „Barbie“-Film ist. Gut, es handelt sich um eines der berühmtesten Spielzeugprodukte der Welt, Ryan Gosling ist dabei und Comic-Filme machen ja schon länger schlapp. Das Feld für einen Kassenknaller war also recht gut bestellt. Dass der Film allerdings innerhalb kürzester Zeit zum Milliardenerfolg würde, war dann doch nicht abzusehen.

Neue Zahlen, von „Deadline“ gemeldet, belegen nun einen weiteren Rekord in den USA, der Greta Gerwig endgültig zu einer Heldin ihrer Generation machen wird. Mit einem Einspielergebnis von etwas mehr als 500 Millionen US-Dollar (allein am Wochenende kamen 33 Millionen dazu) in den USA und Kanada überholte „Barbie“ gerade den Disney-Erfolg „Die Eiskönigin 2“. Warum das von Bedeutung ist? Weil es bisher der erfolgreichste Film einer US-Filmemacherin war, in dem Fall von Jennifer Lee, die für die Inszenierung der Fortsetzung des Animationsfilms verantwortlich war. „Die Eiskönigin 2“ spielte bis zum heutigen Tag 477, 4 Millionen US-Dollar ein.

Weltweit sieht die Sache (noch) etwas anders aus

Mit anderen Worten: Barbie ist jetzt der Film mit den höchsten Einspielergebnissen, der jemals von einer Frau in Amerika und Kanada gedreht wurde. Was er allerdings (noch) nicht ist: der Film mit den höchsten Einspielergebnissen weltweit, bei dem eine Frau Regie geführt hat.

Diese Ehre wird bezogen auf die Umsätze rund um den Globus immer noch „Frozen II“ (wie das Sequel zu „Die Eiskönign 2“ im Original heißt) zuteil, der in den Jahren 2019 und 2020 weltweit 1,4 Milliarden US-Dollar einspielte.

Dennoch hat „Barbie“ bereits eine andere Höchstleistung aufgestellt: Mit nun etwas mehr als 1,3 Millionen US-Dollar Box-Office-Ergebnis winkt der Film nun „Captain Marvel“ aus dem pinken Cabrio hinterher, der unter der Co-Regie von Anna Boden gedreht wurde und bislang der umsatzstärkste Live-Action-Film mit einer weiblichen Regisseurin war.

