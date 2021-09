Guns N‘ Roses veröffentlichen „Hard Skool“-EP

Slash von Guns N' Roses beim den 2019 ACL Fest im Zilker Park on October 4, 2019 in Austin, Texas. (Photo by Gary Miller/Getty Images)

Guns N‘ Roses haben ihre erste neue EP seit dem „Chinese Democracy“-Album von 2008 angekündigt: „Hard Skool“. Am 25. Februar 2022 erscheinen die vier Songs, auch auf CD, Vinyl und Kassette.

Zwei der Lieder, „Hard Skool“ und „ABSUЯD“ entstammen den „Chinese Democracy“-Sessions. „Don’t Cry“ kennen wir von „Use Your Illusion I“ von 1991, „You’re Crazy“ stammt von „Appetite for Destruction“ von 1987. Die beiden „neuen“ Lieder sind die ersten mit gemeinsamer Einspielung von Axl Rose, Slash und Duff McKagan seit der „Sympathy For The Devil“-Coverversion von 1994.

Tracklist „Hard Skool“:

01. Hard Skool

02. ABSUЯD

03. Don’t Cry (Live)

04. You’re Crazy (Live)

„Hard Skool“ feierte seine Live-Premiere bei einem Konzert in der Royal Farms Arena in Baltimore. Axl Rose kündigte den Song mit den Worten an: „Dieser hier handelt von niedriger Schuldbildung“.