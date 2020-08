Die Aussichten auf eine bald erscheinende neue Platte von Guns N'Roses stehen gut. Gitarrist Slash verriet nun weitere Details und warum die Corona-Isolation einiges beschleunigt hat.

Auf Grund der Corona-Pandemie waren Guns N‘ Roses gezwungen, ihre bis September 2020 geplante Tour abzusagen. Dafür hat die Band nun Zeit, an einem neuen Album zu arbeiten. Gitarrist Slash verriet nun neue Details. In einem Gespräch mit „Sweetwater“ berichtet der 54-Jährige, wie er die Isolationszeit verbrachte – nämlich mit Musizieren. Neues Material = Neues Album? „Ich war ein ziemlicher Stubenhocker, aber ich bin hin und wieder zu meinem Studio im Haus gelaufen und habe viel selbstständig geschrieben und aufgenommen“, verrät er. „Ich habe mit Duff und Axl gejammt, also haben wir auf diese Art einiges an Arbeit erledigt. Aber sonst…