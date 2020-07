Guns N' Roses live im Madison Square Garden in New York im Oktober 2017

Wie auch so viele andere Bands mussten Guns N‘ Roses ihre für den Sommer geplante Tour aufgrund der Corona-Krise verschieben. Stattdessen geht die Band erst im Sommer 2021 auf Tour, worunter die Nordamerika-Shows leiden: Sechs Konzerte weniger als geplant werden sie dort spielen. 19 Auftritte waren für Nordamerika diesen Sommer geplant, stattdessen wird es nur 13 Shows geben.

Planungs-Probleme

Der Grund für die gekürzte Tour seien „Probleme mit der Strecke und der Verfügbarkeit der Veranstaltungsräume.“ Beginnen wird die Tour am 10. Juli 2021 mit einem Auftritt als Headliner beim Summerfest in Milwaukee, ehe sie dann am 19. August im Banc of California Stadium in Los Angeles endet.

Die Termine, die nicht nachgeholt werden, betreffen die Konzerte in Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Tampa, Arlington und Seattle. In einem Statement verkündete die Band: