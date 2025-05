Guy Chambers auf Tour 2025

Guy Chambers ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten britischen Songwriter seiner Generation und wurde vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Robbie Williams bekannt. Jetzt geht der 62-Jährige mit „An Evening With Guy Chambers“ das erste Mal auf Solo-Tour. Im September spielt er im Zuge dessen drei Shows in Deutschland.

07.09.2025 – Frankfurt, Brotfabrik

09.09.2025 – Köln, Kulturkirche

10.09.2025 – Berlin, Passionskirche

Die Karten für die Auftritte in Frankfurt, Köln und Berlin sind über die Website des Künstlers erhältlich. Die Kosten liegen bei 44,75 Euro pro Ticket.

Guy Chambers kennt man vor allem durch seine Arbeit als Songwriter für andere Künstler:innen. Zusammen mit Robbie Williams schrieb er Klassiker wie „Angels“, „Millennium“, „Let Me Entertain You“ oder „Rock DJ“. Er wirkte aber auch an Songs von Diana Ross, Kylie Minogue, James Blunt, Tom Jones oder Tina Turner mit und komponierte außerdem Film- und Bühnenmusik.

Für die kommende Tour ist angekündigt, dass Chambers seine größten Erfolge in neu arrangierten Piano-Versionen präsentieren wird. 2019 erschien bereits sein Album „Go Gentle into the Light“, das einen kleinen Vorgeschmack auf die Interpretationen bieten kann. Begleitet werden die Konzerte von persönlichen Anekdoten zu den Songs – und das Publikum darf sich sogar auf ein besonderes Highlight freuen: die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Künstler live einen Song zu schreiben.