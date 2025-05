Haben AC/DC ihr letztes Konzert in den USA gespielt?

Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten (12): AC/DC: „Flick of the Switch“

AC/DC tourten bis vor kurzem das erste Mal seit neun Jahren in den Vereinigten Staaten. Am 28. Mai spielten sie nun aber das letzte von 13 Konzerten ihrer „Power up“-Tour in Cleveland. Ob Fans in den USA noch einmal die Möglichkeit haben werden, die Band live zu sehen, ist derzeit noch unklar.

Sind AC/DC für eine erneute Tour noch fit genug?

Wenn man bedenkt, dass die Veröffentlichung ihres Debütalbums „High Voltage“ bald 50 Jahre her ist, ist es auch kein Wunder, dass Fans sich unsicher sind, ob Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug und Chris Chaney noch einmal eine große gemeinsame Tour spielen werden. Gitarrist Angus Young wurde kurz vor Tourstart 70 Jahre alt und Sänger Brian Johnson ist schon 77.

Bereits die „Rock or Bust“-Tour, die 2014 und 2015 stattfand, schien die Musiker an ihre gesundheitlichen Grenzen zu treiben. Johnson musste auf Grund von Hörproblemen zwischenzeitlich von Axl Rose der Guns N’ Roses ersetzt werden und Bassist Cliff Williams entschied, sich nach den Shows in den Ruhestand zu begeben.

Brian Johnson performte die ersten Konzerte mit nur einem Schuh

Über die Tour in den Vereinigten Staaten ist bisher nicht bekannt, wie es den Musikern gesundheitlich dabei erging. Auffälligkeiten gab es jedoch kaum. Die ersten paar Konzerte spielte Brian Johnson indessen nur mit einem Schuh – Grund dafür waren wohl Schmerzen am Bein. Teilweise soll er deswegen auch eine Prothese an der Wade getragen haben.

Wann und ob die Australier also nochmal eine Tournee verkünden werden, ist unklar. Allerdings tendieren sie dazu, zwischen ihren Konzertreihen mehrere Jahre Pause einzulegen. Als Nächstes werden AC/DC aber nochmal für 15 Auftritte nach Europa kommen. Dabei werden sie auch dreimal in Deutschland live spielen.

AC/DC – Deutschlandkonzerte 2025: