Vor ein paar Monaten meldeten HAIM sich mit „Summer Girl“ zurück. Seit 2017 war keine neue Musik von dem kalifornischen Schwestern-Trio mehr erschienen. Jetzt gibt es ein weiteres Stück mit Video. Die Band erklärt, dass ihr neuer Song einen durch harte Zeiten bringen soll.

Im Video zu „Now I’m In It“ kehrt Sängerin Danielle Haim nach einer durchzechten Nacht in den Diner zurück, in dem sie arbeitet. Schließlich wird sie von ihren Schwestern gerettet und auf einer Trage in eine Waschanlage befördert, um sie wieder aufzupäppeln. „ I’ve been trying to find my way back for a minute/ Damn, I’m in it“.

