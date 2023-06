Harry Styles unterbricht Konzert, damit Fan auf Toilette kann

Es ist nichts neues, dass „Harry’s House“-Sänger Harry Styles auf seiner „Love On Tour“ mit den eigenen Anhängerinnen ins Gespräch kommt. Der britische Superstar gilt als zugänglich und obendrein als Plaudertasche. Ein solches Gespräch führte bei einem Gig am Dienstag (20. Juni) anschließend sogar zu einer kurzen Auftrittspause, als Styles bei einer schwangeren Zuhörerin mit dem Namen Sian erkannte, dass sie offenbar auf Toilette musste.

„Musst du Pipi machen?“, sagte er freundlich. „Du solltest pinkeln gehen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es wichtig ist, dass Sian aufs Klo geht, nicht wahr? Weißt du, was ich dieses eine Mal tun werde? Du gehst pinkeln, ich warte dafür einfach. Sian, du wirst nichts verpassen. Wenn du dich beeilst, wirst du nichts verpassen.“

Harry, ich will einen Babynamen von dir!

Styles pausierte dann, wie er versprochen hatte, die Show, damit der Fan nichts verpassen musste. Es blieb nicht die einzige Interaktion zwischen Sian und Styles. Später fragte sie noch, ob der Sänger ihr bei der Namenswahl ihres Nachwuchses helfen könnte. Sie nannte ihm sogar vier Namen zur Auswahl: Stevie, Rafe, Harley und Caleb.

Das überforderte den ansonsten stets souverän auftretenden Styles dann aber doch etwas. „Das ist schon etwas viel Druck für mich, du willst nicht wirklich, dass ich das jetzt für dich entscheide.“

Harry Styles ist momentan mit seinem aktuellen Live-Programm in Europa unterwegs. Nach zwei Konzerten in München im Mai wird der Musiker am 27. und 28. Juni in Düsseldorf auftreten. Am 05. und 06. Juli stehen Konzerte in Frankfurt auf dem Plan.