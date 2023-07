Sinéad O'Connor: Video vom letzten Konzert + Setlist

Zwischen 1987 und 2014 erschienen zehn Alben von Sinéad O’Connor. Darauf sind auch Hits wie „The Emperor’s New Clothes“, „Success Has Made a Failure of Our Home“, „Mandinka“ und „Three Babies“ zu finden. Zweifelsohne ist aber ihr 1990 erschienenes Prince-Cover von „Nothing Compares 2 U“ einer ihrer weltweit größten Erfolge. Denn damit zeigte die Künstlerin sich von ihrer stimmgewaltigen und ergreifenden Seite. 2015 hatte sie sich vorgenommen, den Song fortan nicht mehr live spielen zu wollen. Dennoch machte sie für ihre letzte Tournee eine Ausnahme und performte den Song noch einige Male vor US-amerikanischem Publikum.

Ein Fan nahm den Moment beim letzten Konzert von Sinéad O’Connor im Rio Theatre in Santa Cruz (12. Februar 2020) auf:

Sinéad O’Connor: Die Setlist ihrer letzten Show am 12. Februar 2020

Queen of Denmark (John Grant Cover)

Take Me to Church

4th and Vine

Reason With Me

The Wolf Is Getting Married

Jealous

I Am Stretched on Your Grave (Scullion-Cover)

In This Heart

Black Boys on Mopeds

Back Where You Belong

Thank You for Hearing Me

The Last Day of Our Acquaintance

The Emperor’s New Clothes

Nothing Compares 2 U (Prince-Cover)

Hold Back the Night

Milestones

Bei den Choice Music Awards bekam sie am 9. März 2023 in Dublin den Classic Irish Music Award für ihr zweites Album „I Do Not Want What I Haven’t Got“ verliehen. Ihre Auszeichnung widmete sie der irischen Flüchtlings-Community. Dieser Bühnenmoment sollte ihr letzter öffentlicher Auftritt sein. Später meldete sie sich nur noch einige Male in den sozialen Medien zu Wort.

Sinéad O’Connor: Todesursache nach wie vor unbekannt

Am Mittwoch (26.07.) verbreitete sich die erschütternde Nachricht, dass Sinéad O’Connor gestorben ist. Bisher gibt nur wenige Details zum Tod der Sängerin. Bekannt ist, dass sie seit mehreren Jahren mit psychischen Problemen kämpfte. Sie wurde 56 Jahre alt. „Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt“, heißt es in einer Erklärung der Angehörigen. „Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und bitten in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.“