„Highlander“-TV-Star Stan Kirsch ist tot

Stan Kirsch ist tot. Der amerikanische Schauspieler, bekannt geworden als lustiger Gefährte Richie Ryan in der TV-Adaption von „Highlander“, starb am Samstag (11. Januar) im Alter von 51 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Todesursache: Suizid durch Erhängen.

Kirsch spielte sechs Staffeln lang, bis 1997, in der „Highlander“-Serie mit. Zuvor war der New Yorker Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieltrainer u.a. in „Jag“, „General Hospital“ und „Friends“ zu sehen.

Die Familie Kirschs hat auf Facebook ein Statement veröffentlicht.

